Фаниль Рафиков о бое Холлуэй – Аллен: «Макс после простоя выходит на новый уровень»

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков сделал прогноз на бой Макса Холлуэя и Арнольда Аллена:

«Я давно болею за Макса, у него есть свойство после большого простоя он выходит на новый уровень. Вышел с Катаром и разобрал его. Аллен -хороший боец, работает в партере. Но Макса тяжело перевести, никто не отправлял в нокдаун. Сейчас его пиковая форма, он выиграет, возможно решением»

Бой состоится 16 апреля рано утром по времени Астаны.

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