Тренер про возможный бой Царукяна с Махачевым: «Арман – угроза. Только если он будет тренироваться на территории России»

Сергей Торосян, тренер легковеса UFC Армана Царукяна, оценил шансы бойца в возможном поединке с Исламом Махачевым.

— Арман Царукян — это главная угроза для Махачева в легком весе?

— Не буду такими словами кидаться, но это угроза. Угроза, только если он будет тренироваться на территории Российской Федерации. Если он будет тренироваться в нашем зале, я уверен, что это будет очень сложный бой для Махачева.

Я не могу сказать, что явно Махачева переедет Царукян. И Махачев тоже явно не переедет Царукяна. При наличии хорошего времени для подготовки, при наличии всего необходимого, я думаю, что мы можем подготовиться за 6-8 месяцев к Махачеву очень достойно, так, чтобы бой был примерно таким, как первый. Чтобы была интрига.

И перевес на чьей стороне будет, я не знаю. Не могу сказать, что однозначно выиграет Арман или Махачев.

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