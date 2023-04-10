Фрэнсис Нганну – про Адесанью: «Лучший средневес всех времен!»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну эмоционально поздравил Исраэля Адесанью с победой над Алексом Перейрой на UFC 287.

«Лучший средневес всех времен! Я ни с кем не буду спорить. Точка. Три короля навсегда», – написал Нганну в соцсетях.

Напомним, что Адесанья нокаутировал Алекса Перейру во втором раунде на UFC 287, вернув себе титул в среднем весе.

Адесанья – снова чемпион UFC! Стильный нокаут Перейры – триумф бойцовской техники над грубой силой

«С радостью протащу его тушу через всю Южную Африку». Адесанья – о будущем сопернике