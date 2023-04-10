Фрэнсис Нганну – про Адесанью: «Лучший средневес всех времен!»

Теги UFC MMA Фрэнсис Нганну Исраэль Адесанья UFC 287 Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну эмоционально поздравил Исраэля Адесанью с победой над Алексом Перейрой на UFC 287.

«Лучший средневес всех времен! Я ни с кем не буду спорить. Точка. Три короля навсегда», – написал Нганну в соцсетях.

Напомним, что Адесанья нокаутировал Алекса Перейру во втором раунде на UFC 287, вернув себе титул в среднем весе.

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5 комментариев

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Pronger
Ответ Demon69
Первый конечно король он.А третий кто в рейтинге скромного Нганну?
Скучман
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Demon69
Первый конечно король он.А третий кто в рейтинге скромного Нганну?
0
0
0
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MemoMoreno
Не фанат Чимаева, но я почему то уверен, что без особого труда уделает этого Анимэшника.
0
-2
-2
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armageddon123456
Тут Силва не то что поперхнулся, а закашлялся со всей дури со своими 10 защитами и 16 победами подряд
+3
0
+3
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D
Андерсон Силва лучший средневес всех времен
+7
0
+7
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