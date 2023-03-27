«Я тоже тебя не убью». Джонс разместил серию загадочных публикаций в соцсетях

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс опубликовал серию сообщений в социальных сетях, которые позже удалил.

Джонс написал: «Не убивай меня», а через минуту опубликовал твит со словами «Я тоже тебя не убью». После этого он написал: «Было приятно пообщаться», «Стереть этот год?» и «Твиттер говорит».

На UFC 285 Джон Джонс победил Сирила Гана удушающим приемом в первом раунде.

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