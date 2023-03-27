«Я тоже тебя не убью». Джонс разместил серию загадочных публикаций в соцсетях

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс опубликовал серию сообщений в социальных сетях, которые позже удалил.

Джонс написал: «Не убивай меня», а через минуту опубликовал твит со словами «Я тоже тебя не убью». После этого он написал: «Было приятно пообщаться», «Стереть этот год?» и «Твиттер говорит».

На UFC 285 Джон Джонс победил Сирила Гана удушающим приемом в первом раунде.

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3 комментария

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Kanan Jarrus
переписка с фергюсоном
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Volcano
Эх Джони, Джони... Видимо опять в отрыв ушёл, после взятия пояса. Грустно все это, но было и очевидно, что за красивыми словами о том, как он изменился и встал на путь божий, кроется все тот же тот же тусовщик и сорвиголова Джонс.
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Денис Т.
Забавно, что кто-то еще ассоциирует спорт со здоровым образом жизни, судя по биографиям бойцов наркота и алкоголь их неразлучные друзья.
+3
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