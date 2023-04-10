Энтони Джошуа: «Мой следующий бой запланирован на декабрь»

Теги Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа назвал дату следующего боя.

«Мой следующий бой запланирован на декабрь. Неидеально, но это лишь часть большого плана», – написал Джошуа в соцсетях.

Напомним, что в последнем поединке Энтони Джошуа победил единогласным решением судей американца Джермейна Франклина.

Джошуа победил Франклина единогласным решением судей

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2 комментария

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LightWithin
Два боя в год это совсем не о величии в спорте, в истории, а тупо (хотя конечно выверено)), способ заработка, причём немалого.
Никто не убедит меня, что 72 минуты (максимум) в год стоят таких денег. Тем более, что некоторые а-ля боксёры выходят заведомо отбыть номер.
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MrFrost
Какого такого плана? Простаивать почти год после победы над мешком - это хреновый план.
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