Энтони Джошуа: «Мой следующий бой запланирован на декабрь»
Экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа назвал дату следующего боя.
«Мой следующий бой запланирован на декабрь. Неидеально, но это лишь часть большого плана», – написал Джошуа в соцсетях.
Напомним, что в последнем поединке Энтони Джошуа победил единогласным решением судей американца Джермейна Франклина.
Джошуа победил Франклина единогласным решением судей
Джошуа вызвал Фьюри на бой: «Скорее сделаем это сейчас, чем позже. Мы ведь не молодеем»
Никто не убедит меня, что 72 минуты (максимум) в год стоят таких денег. Тем более, что некоторые а-ля боксёры выходят заведомо отбыть номер.