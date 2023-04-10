Энтони Джошуа: «Мой следующий бой запланирован на декабрь»

Экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа назвал дату следующего боя.

«Мой следующий бой запланирован на декабрь. Неидеально, но это лишь часть большого плана», – написал Джошуа в соцсетях.

Напомним, что в последнем поединке Энтони Джошуа победил единогласным решением судей американца Джермейна Франклина.

Джошуа победил Франклина единогласным решением судей

Джошуа вызвал Фьюри на бой: «Скорее сделаем это сейчас, чем позже. Мы ведь не молодеем»