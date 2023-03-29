Джошуа – о бое с Франклином: «Если проиграю, то уйду из спорта»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что готов закончить карьеру в случае поражения в поединке с Джермейном Франклином.

«Если я проиграю, то уйду из спорта. Я здесь не для того, чтобы воевать с людьми. Если фанаты захотят, чтобы я завершил карьеру – я сделаю это.

Не буду драться, если людям не будет это интересно. Дело не в деньгах, а в соперничестве. Вот что важно», – сказал Джошуа.

Бой Энтони Джошуа и Джермейна Франклина состоится 1 апреля в Лондоне.

Джошуа про бой с Франклином: «Ментально и физически чувствую себя готовым»