Джошуа – о бое с Франклином: «Если проиграю, то уйду из спорта»

Теги тяжелый вес Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что готов закончить карьеру в случае поражения в поединке с Джермейном Франклином.

«Если я проиграю, то уйду из спорта. Я здесь не для того, чтобы воевать с людьми. Если фанаты захотят, чтобы я завершил карьеру – я сделаю это.

Не буду драться, если людям не будет это интересно. Дело не в деньгах, а в соперничестве. Вот что важно», – сказал Джошуа.

Бой Энтони Джошуа и Джермейна Франклина состоится 1 апреля в Лондоне.

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