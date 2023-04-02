Джошуа объяснил потасовку после боя с Франклином: «Не очень хотелось затевать драку, но я должен контролировать себя»

Топовый боксер-тяжеловес рассказал об инциденте после боя с Джермейном Франклином.

Джошуа ударил Франклина в затылок после финального гонга, после чего едва не началась массовая драка.

«Не очень-то хочется затевать драку на ринге, но это, блин, бой. На ринге все по-другому, люди не понимают. Я думаю, вы видели это в Саудовской Аравии после боя с Усиком.

На ринге все по-другому, и я должен научиться контролировать некоторые моменты в работе. Но на ринге нужно быть немного грязным, это же бои», – сказал Джошуа.

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