Джошуа объяснил потасовку после боя с Франклином: «Не очень хотелось затевать драку, но я должен контролировать себя»
Топовый боксер-тяжеловес Энтони Джошуа рассказал об инциденте после боя с Джермейном Франклином.
Джошуа ударил Франклина в затылок после финального гонга, после чего едва не началась массовая драка.
«Не очень-то хочется затевать драку на ринге, но это, блин, бой. На ринге все по-другому, люди не понимают. Я думаю, вы видели это в Саудовской Аравии после боя с Усиком.
На ринге все по-другому, и я должен научиться контролировать некоторые моменты в работе. Но на ринге нужно быть немного грязным, это же бои», – сказал Джошуа.
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