Джошуа вызвал Фьюри на бой: «Скорее сделаем это сейчас, чем позже. Мы ведь не молодеем»

Топовый боксер-тяжеловес захотел подраться с , который владеет поясом WBC.

«Я стараюсь оплатить фанатам и знаю, чего хотят фанаты. А чего хотят фанаты? Они сказали Фьюри, да?

Мяч на стороне Тайсона. 100%, для меня будет честью побороться за звание чемпиона мира по версии WBC.

Где бы Тайсон ни был, если он меня слушает: ты знаешь моих менеджеров, знаешь моего промоутера.

У нас уже были переговоры, так что давайте продолжим их и, надеюсь, сделаем это раньше, чем позже. Мы ведь не молодеем», – сказал Джошуа.

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