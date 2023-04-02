Джошуа вызвал Фьюри на бой: «Скорее сделаем это сейчас, чем позже. Мы ведь не молодеем»

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Топовый боксер-тяжеловес Энтони Джошуа захотел подраться с Тайсоном Фьюри, который владеет поясом WBC.

«Я стараюсь оплатить фанатам и знаю, чего хотят фанаты. А чего хотят фанаты? Они сказали Фьюри, да?

Мяч на стороне Тайсона. 100%, для меня будет честью побороться за звание чемпиона мира по версии WBC.

Где бы Тайсон ни был, если он меня слушает: ты знаешь моих менеджеров, знаешь моего промоутера.

У нас уже были переговоры, так что давайте продолжим их и, надеюсь, сделаем это раньше, чем позже. Мы ведь не молодеем», – сказал Джошуа.

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2 комментария

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James Voron
Тебя же убьют, качок.
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artem klishin
ради денег только
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