Джошуа вызвал Фьюри на бой: «Скорее сделаем это сейчас, чем позже. Мы ведь не молодеем»
Топовый боксер-тяжеловес Энтони Джошуа захотел подраться с Тайсоном Фьюри, который владеет поясом WBC.
«Я стараюсь оплатить фанатам и знаю, чего хотят фанаты. А чего хотят фанаты? Они сказали Фьюри, да?
Мяч на стороне Тайсона. 100%, для меня будет честью побороться за звание чемпиона мира по версии WBC.
Где бы Тайсон ни был, если он меня слушает: ты знаешь моих менеджеров, знаешь моего промоутера.
У нас уже были переговоры, так что давайте продолжим их и, надеюсь, сделаем это раньше, чем позже. Мы ведь не молодеем», – сказал Джошуа.
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