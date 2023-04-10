«С радостью протащу его тушу через всю Южную Африку». Адесанья – о будущем сопернике

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья намекнул, кого хочет видеть следующим соперником.

«Я чертовски сильно хочу надрать ему задницу. Я бы хотел сделать это в Южной Африке или Нигерии, но ему еще нужно поработать. Он должен что-то показать. Пусть покажет мне, чего он стоит, и тогда я надеру ему зад и устрою экскурс в историю.

Он должен аккуратно подбирать слова, говоря о людях, которые проложили этот путь задолго до него. Я не буду пиарить его, но если он будет хорошо работать – а я буду молиться, чтобы он и дальше побеждал – то потом я с радостью протащу его тушу через всю Южную Африку.

Я родился здесь, живу здесь, и никогда не жил где-нибудь еще. Южная Африка – мой дом, моя родина, мой родной континент», – заявил Исраэль.

Адесанья не назвал имени предполагаемого соперника, но скорее всего речь идет о Дрикусе Дю Плесси – бойце из ЮАР, занимающем шестую строчку в рейтинге средневесов UFC.

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2 комментария

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Van Pelt
Говорит человек, который в кикбоксинге выступал с флагами Новой Зеландии и Китая ...
Надеючь в третьем бою Уиттакер все же заваляет тощего
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Фрэнк Канистра
Адесанья решил выбрать наименее достойного из всех возможных? хитер) а чего не из второй десятки рейтинга кого нибудь?))
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