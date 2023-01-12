Шара Буллет про условия в UFC: «Больше, чем 50+50 тысяч долларов за бой»

Новичок UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, раскрыл детали перехода в промоушен.

« по видеосвязи мне сказал, что UFC хотят выйти на меня и заключить со мной контракт. Он [Абдель-Азиз] про UFC, а я ему про Bellator и One FC, чтобы в России можно было подраться, чтобы не эксклюзив был.

Потом, может быть, чтобы история с Минеевым не закрылась полностью. Он говорит: «Смотри, я могу тебе помочь с UFC, просто так, помогу, услугу сделаю, потому что они попросили, но, если ты хочешь в другие организации, то должен со мной контракт заключить». И вот я понял, чтобы на Америку идти, надо с Али двигаться.

Вот так мы с ним заключили контракт. Потом он мне говорит: «В One FC еще не знаю, но в Bellator вот такие условия. Мне позвонил и предложил намного лучше условия».

Я взглянул на эти условия и был счастлив их увидеть эти цифры. Я взял и подписал контракт. Не знаю, заключал ли такой контракт кто-то из России или нет, я их цифры не знаю, но мои – немаленькие.

В RCC за победу [над Рагозиным] я получил в два раза меньше, чем они [UFC] предложили мне за выход. Цифры не буду озвучивать, но это хорошие для России цифры. Думаю, на достойных условиях зашел туда.

Больше всего нравится, что они сами предложили мне эти деньги. И они намного больше, чем я хотел. Я в интервью говорил, что если UFC предложат мне 50 + 50 тысяч долларов, то я бы согласился. А они мне предложили больше, чем 50 + 50 тысяч долларов», – сказал Шара Буллет.

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