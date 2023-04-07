Экс-менеджер Емельяненко – о встрече с Трампом: «Он хотел с Федей познакомиться»

Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн рассказал о знакомстве Федора Емельяненко с экс-президентом США Дональдом Трампом.

«У моей компании был со‑промоушен с компанией Affliction. Они создали Affliction Entertainment и туда пригласили Трампа как партнера. По‑моему, у него было там процентов 10, и то я не уверен. Это было больше по разговорам.

Их офис был в Нью‑Йорке в «Трамп Плаза», этаж не помню, это же был 2008 год. Мы делали там пресс‑конференцию, когда у Федора был бой, и заходили к Трампу. Мы с Федей по‑английски не говорим. Чисто рукопожатие. Все‑таки богатый известный человек. Потом мы виделись на боях и на той пресс‑конференции.

Он, естественно, хотел с Федей познакомиться, пожал нам руки, держал пояс, вроде бы еще пояс Pride. Как я понимаю, он любит и бойцов, и спорт. Он тогда был знаменитый, но просто бизнесмен, тогда никто не подозревал даже, что он… ха‑ха. Тем более он же всегда так: то хорошо все, то не лучшие времена», – сказал Финкельштейн.

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