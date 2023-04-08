Адесанья – USADA: «Следите за нами до тех пор, пока мы не выйдем в октагон»

Теги UFC USADA MMA Исраэль Адесанья Алекс Перейра UFC 287 Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья перед боем против Алекса Перейры обратился к американскому антидопинговому агентству USADA.

«USADA, следите за нами с того момента, как мы сойдем с весов, и до тех пор, пока не выйдем в октагон в субботу. Пусть люди берут дополнительные смены, если хотят... Не должно быть никаких лазеек», – заявил Адесанья.

Поединок между Адесаньей и Перейрой пройдет ночью во Флориде в рамках UFC 287.

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