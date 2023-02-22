Чемпион UFC Хилл о бое Рахмонов – Нил: «Шавкат будет пытаться биться с ним в стойке»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл сделал прогноз на бой Шавката Рахмонова и Джеффа Нила:

«Я думаю, победит Джефф Нил. Он — другой. Шавкат будет пытаться биться с ним в стойке. Я не рекомендую этого делать».

Бой Рахмонов – Нил пройдет 5 марта.

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