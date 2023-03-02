Фьюри – про реванш с Полом: «Побывав с ним в ринге, я знаю, чего ожидать»

Британский боксер Томми Фьюри не против провести реванш с блогером , которого победил раздельным решением судей в выходные.

«Я бы провел реванш. Верю, что он состоится. Мы провели всего восемь раундов. Готов выйти и провести повторный поединок, я обязан этим самому себе. Верю, что в реванше я обязательно остановлю его.

Никогда раньше не участвовать в боях из восьми раундов, поэтому немного опасался того, сколько бензина в моем баке и как пройдет бой. Но теперь, побывав с ним в ринге, я знаю, чего ожидать.

В конце концов, Джейк Пол – хороший парень. Чтобы продать бой, он должен делать то, что делает. Он вышел туда, чтобы доказать, что может драться. Он усердно готовился к этому бою. Необходимо считаться с любым, кто способен на это», – сказал Фьюри.

Джейк Пол проиграл брату Тайсона Фьюри – кажется, он просто не готов драться с боксерами