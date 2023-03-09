Джейк Пол считает случайную поллюцию причиной поражения от Томми Фьюри: «Из-за этого твои ноги слабеют»

Американский блогер и боксер назвал причину своего поражения от Томми Фьюри.

«Я облажался. Не помню, о чем был мой сон, но я проснулся в панике и такой: «#####, #####, #####, ##### [блин]». Две недели я увеличивал уровень тестостерона. Поллюции во сне происходят потому, что тебе нужно выплеснуть эту энергию. Твой мозг знает, что это плохо.

Из-за этого твои ноги слабеют, и это плохо. Сперма находится в ваших ногах – это как-то связано с неврологией. Вы расслабляетесь, происходит выброс окситоцина – и вы становитесь вялыми.

Заметили, что у бойцов начинают подкашиваться ноги, когда они пропускают удары в голову? Это потому что ваши голова и ноги связаны, когда вас бьют.

Думаю, это одна из причин, почему я не чувствовал себя хорошо в бою с Фьюри», – сказал Пол.

Реванш между Полом и Фьюри состоится в июле (Майк Коппинджер)