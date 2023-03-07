Реванш между Полом и Фьюри состоится в июле (Майк Коппинджер)

Второй поединок между британским боксером Томми Фьюри и блогером может пройти летом.

Об этом сообщил журналист Майк Коппинджер. В связи с запретом Фьюри на въезд в США местом проведения боя снова станет Саудовская Аравия.

Первый поединок между Полом и Фьюри прошел в ночь на 27 февраля и завершился победой британца раздельным решением судей.

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