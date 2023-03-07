Реванш между Полом и Фьюри состоится в июле (Майк Коппинджер)

Теги полусредний вес бокс Томми Фьюри Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Второй поединок между британским боксером Томми Фьюри и блогером Джейком Полом может пройти летом.

Об этом сообщил журналист Майк Коппинджер. В связи с запретом Фьюри на въезд в США местом проведения боя снова станет Саудовская Аравия.

Первый поединок между Полом и Фьюри прошел в ночь на 27 февраля и завершился победой британца раздельным решением судей.

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3 комментария

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Sobachkin
Теперь упадёт Фьюри.... и так трилогия...
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dreamstep
Вот же Пол деньги рубит. Во втором матча победит Пол, будет 1-1, затем трилогия. И он и Фьюри заработали деньги по сути на пустом месте т.к. этот бой по спорту никак не продвигает.
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melmi
Дожили. Реванши между блогерами и боксерами. Хотя..пилят деньги.
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