Реванш между Полом и Фьюри состоится в июле (Майк Коппинджер)
Второй поединок между британским боксером Томми Фьюри и блогером Джейком Полом может пройти летом.
Об этом сообщил журналист Майк Коппинджер. В связи с запретом Фьюри на въезд в США местом проведения боя снова станет Саудовская Аравия.
Первый поединок между Полом и Фьюри прошел в ночь на 27 февраля и завершился победой британца раздельным решением судей.
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