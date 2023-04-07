Гонорары Gamebred Boxing 4: Рой Джонс заработал 700 тысяч долларов, Альдо получил меньше Петтиса (MMA Junkie)

Теги Рой Джонс-младший Жозе Альдо Джереми Стивенс Энтони Петтис бокс Бокс/MMA/UFC

Стали известны гонорары участников турнира Gamebred Boxing 4, который состоялся 2 апреля в Милуоки, штат Висконсин.

Больше всех заработал бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший – 700 тысяч долларов. Его соперник Энтони Петтис получил 650 тысяч.

Экс-чемпион UFC Витор Белфорт заработал 400 тысяч долларов, Роналдо Соуза – 200 тысяч.

Жозе Альдо получил 425 тысяч долларов, а его оппонент Джереми Стивенс заработал 200 тысяч.

Gamebred – промоушен, принадлежащий полусредневесу UFC Хорхе Масвидалю.

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1 комментарий

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Владимир Виртуалкин
ещё бы он не выходил за такие гонорары
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