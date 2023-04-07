Гонорары Gamebred Boxing 4: Рой Джонс заработал 700 тысяч долларов, Альдо получил меньше Петтиса (MMA Junkie)
Стали известны гонорары участников турнира Gamebred Boxing 4, который состоялся 2 апреля в Милуоки, штат Висконсин.
Больше всех заработал бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший – 700 тысяч долларов. Его соперник Энтони Петтис получил 650 тысяч.
Экс-чемпион UFC Витор Белфорт заработал 400 тысяч долларов, Роналдо Соуза – 200 тысяч.
Жозе Альдо получил 425 тысяч долларов, а его оппонент Джереми Стивенс заработал 200 тысяч.
Gamebred – промоушен, принадлежащий полусредневесу UFC Хорхе Масвидалю.
Gamebred Boxing 4: Петтис победил Джонса, Альдо и Стивенс подрались вничью
«Лучшие не хотят драться с лучшими». Рой Джонс объяснил, почему бокс теряет популярность
1 комментарий