Гонорары Gamebred Boxing 4: Рой Джонс заработал 700 тысяч долларов, Альдо получил меньше Петтиса (MMA Junkie)

Стали известны гонорары участников турнира Gamebred Boxing 4, который состоялся 2 апреля в Милуоки, штат Висконсин.

Больше всех заработал бывший чемпион мира по боксу – 700 тысяч долларов. Его соперник получил 650 тысяч.

Экс-чемпион UFC Витор Белфорт заработал 400 тысяч долларов, Роналдо Соуза – 200 тысяч.

Жозе Альдо получил 425 тысяч долларов, а его оппонент Джереми Стивенс заработал 200 тысяч.

Gamebred – промоушен, принадлежащий полусредневесу UFC Хорхе Масвидалю.

Gamebred Boxing 4: Петтис победил Джонса, Альдо и Стивенс подрались вничью

«Лучшие не хотят драться с лучшими». Рой Джонс объяснил, почему бокс теряет популярность