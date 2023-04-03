Петтис бросил вызов Андерсону Сильве: «Мы должны были подраться еще в UFC»

Бывший чемпион в легком весе сообщил о желании провести бой с членом зала славы организации Андерсоном Сильвой.

«Я бы хотел провести поединок с Андерсоном Сильвой. Это должно было произойти еще в UFC. Но для меня имеет значение вес, и я буду прислушиваться к советам моих тренеров. Я из тех парней, кому плевать на время, место и правила – я всегда готов драться», – сказал Петтис.

На турнире Gamebred Boxing 4 Петтис победил Роя Джонса решением большинства судей.

Gamebred Boxing 4: Петтис победил Джонса, Альдо и Стивенс подрались вничью