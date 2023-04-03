Петтис бросил вызов Андерсону Сильве: «Мы должны были подраться еще в UFC»
Бывший чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис сообщил о желании провести бой с членом зала славы организации Андерсоном Сильвой.
«Я бы хотел провести поединок с Андерсоном Сильвой. Это должно было произойти еще в UFC. Но для меня имеет значение вес, и я буду прислушиваться к советам моих тренеров. Я из тех парней, кому плевать на время, место и правила – я всегда готов драться», – сказал Петтис.
На турнире Gamebred Boxing 4 Петтис победил Роя Джонса решением большинства судей.
Gamebred Boxing 4: Петтис победил Джонса, Альдо и Стивенс подрались вничью
4 комментария