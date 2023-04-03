Петтис бросил вызов Андерсону Сильве: «Мы должны были подраться еще в UFC»

Теги UFC Андерсон Сильва Энтони Петтис бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис сообщил о желании провести бой с членом зала славы организации Андерсоном Сильвой.

«Я бы хотел провести поединок с Андерсоном Сильвой. Это должно было произойти еще в UFC. Но для меня имеет значение вес, и я буду прислушиваться к советам моих тренеров. Я из тех парней, кому плевать на время, место и правила – я всегда готов драться», – сказал Петтис.

На турнире Gamebred Boxing 4 Петтис победил Роя Джонса решением большинства судей.

Gamebred Boxing 4: Петтис победил Джонса, Альдо и Стивенс подрались вничью

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4 комментария

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mumin gayurov 95
Ответ MemoMoreno
Открою тебе секрет. Джонсу - 35, а Сильве уже 47.
Он про Роя Джонса
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+1
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MemoMoreno
Ответ Мага осторожный
Тогда Джонс ему в дедушки сгодится
Открою тебе секрет. Джонсу - 35, а Сильве уже 47.
0
-2
-2
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Мага осторожный
Ответ MemoMoreno
Ему не стыдно Пенсионера вызывать на бой? Силва ему в Папу годится.
Тогда Джонс ему в дедушки сгодится
0
0
0
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MemoMoreno
Ему не стыдно Пенсионера вызывать на бой? Силва ему в Папу годится.
0
-1
-1
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