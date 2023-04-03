Джереми Стивенс – Конору: «Твои хрупкие кости готовы к бою?»

Бывший боец UFC Джереми Стивенс ответил на вызов экс-чемпиона организации .

«Твои хрупкие кости готовы к поединку? Назови место и время. Можешь даже принять стероиды, ведь у тебя всегда подкашиваются ноги в последних раундах», – написал Стивенс в социальных сетях.

Ранее Конор заявил, что хотел бы провести со Стивенсом поединок по правилам бокса.

Конор предложил бой Стивенсу: «Я и «Кто нахрен этот парень» должны боксировать»