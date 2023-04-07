Скандал в аэропорту не скажется на следующем поединке Емельяненко

Теги Александр Емельяненко MMA Бокс/MMA/UFC

В команде ветерана ММА Александра Емельяненко прокомментировали инцидент, произошедший в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

«Происшествие никак не скажется на следующем поединке Емельяненко. Он будет готовиться к нему, как и планировалось», – сообщили представители бойца.

6 апреля Емельяненко задержал вылет рейса Екатеринбург-Москва. Об этом сообщила блогер Анна Данилова, летевшая тем же самолетом. Следующий бой Емельяненко может состояться в июне.

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10 комментариев

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уличный иуда
Так это лагерь к бою с Нганну. Вы сразу не поняли чтоли?
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BOBBYHULL
Был с потенциалом боец, но бухло сгубило...
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Temirlahn
Ему нужно съездить в лагерь Кадырова, может исправится.
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Zidane 21
на поединке с кем не скажется? с ящиком водяры?
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Комнатный Герой💪
В следующем поединке Саня прямо в октагоне помочится, ну ничего, он же извинится потом.
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Igorrr
Алкоголизм скажется, а скандал нет
+1
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serginn
Происшествие никак не скажется на следующем поединке Емельяненко. Он будет готовиться к нему, как и планировалось, не пропадать же пиву....
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Freddy Durst
да обычный день Алкосандра
+4
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Чигорин
Всё нормально, мы понимаем, что бухло и скандал - это основа лагеря.
+5
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Дэннис Молинарев
Если в планах бои с Мурадом и Монголом, то да, наоборот лишний пиар :)
+2
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