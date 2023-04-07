Скандал в аэропорту не скажется на следующем поединке Емельяненко

В команде ветерана ММА Александра Емельяненко прокомментировали инцидент, произошедший в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

«Происшествие никак не скажется на следующем поединке Емельяненко. Он будет готовиться к нему, как и планировалось», – сообщили представители бойца.

6 апреля Емельяненко задержал вылет рейса Екатеринбург-Москва. Об этом сообщила блогер Анна Данилова, летевшая тем же самолетом. Следующий бой Емельяненко может состояться в июне.

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