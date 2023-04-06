27 апреля Дмитрий Кудряшов подерется со звездой кулачных боев Сэмом Шьюмейкером
27 апреля во Владикавказе состоится бой Дмитрия Кудряшова против американца Сэма Шьюмейкера. Поединок станет главным событием в рамках турнира Pravda Boxing.
«Мы готовим во Владикавказе большой турнир, который возглавит противостояние двух молотов – Дмитрия Кудряшова и Сэма Шьюмейкера. Уверен, что даже ощущение ожидания этого поединка никого не оставит равнодушным.
Кудряшов – один из самых популярных российских боксеров, который неоднократно доказывал свой высокий класс. Шьюмейкер – не только серьёзный спортсмен, но и яркий персонаж, способный показать шоу. В любом случае, это супертяжелый вес, а у обоих соперников есть нокаутирующий удар, который может в один момент решить исход поединка», – заявил президент промоушена Хетаг Цопанов.
Сэм Шьюмейкер – бывший участник боев на голых кулаках в Bare Knuckle FC. На боксерском ринге американец провел шесть боев: пять побед и одно поражение.
Все доходы от продажи билетов на турнир пойдут на благотворительность.
Кудряшов и Штырков подерутся по правилам бокса в апреле на турнире Pravda
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