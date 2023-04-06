27 апреля Дмитрий Кудряшов подерется со звездой кулачных боев Сэмом Шьюмейкером

27 апреля во Владикавказе состоится бой Дмитрия Кудряшова против американца Сэма Шьюмейкера. Поединок станет главным событием в рамках турнира Pravda Boxing.

«Мы готовим во Владикавказе большой турнир, который возглавит противостояние двух молотов – Дмитрия Кудряшова и Сэма Шьюмейкера. Уверен, что даже ощущение ожидания этого поединка никого не оставит равнодушным.

Кудряшов – один из самых популярных российских боксеров, который неоднократно доказывал свой высокий класс. Шьюмейкер – не только серьёзный спортсмен, но и яркий персонаж, способный показать шоу. В любом случае, это супертяжелый вес, а у обоих соперников есть нокаутирующий удар, который может в один момент решить исход поединка», – заявил президент промоушена Хетаг Цопанов.

Сэм Шьюмейкер – бывший участник боев на голых кулаках в Bare Knuckle FC. На боксерском ринге американец провел шесть боев: пять побед и одно поражение.

Все доходы от продажи билетов на турнир пойдут на благотворительность.

Кудряшов и Штырков подерутся по правилам бокса в апреле на турнире Pravda