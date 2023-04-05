Собянин рассказал, что место строительства мечети в Москве будет изменено. Ранее за это выступали бойцы MMA

Теги MMA Сергей Собянин Бокс/MMA/UFC

Сергей Собянин рассказал, что место строительства мечети в Москве будет изменено

Ранее против возведения сооружения выступили некоторые бойцы ММА.

«Во-первых, ни решения Правительства Москвы, ни распоряжений профильных органов исполнительной власти по данному вопросу не было.

Во-вторых, распространяющиеся слухи о том, что площадь мечети будет 40 тыс. кв. м, неверны. Речь идет о весьма скромном объекте в 2,5 тыс. кв. м.

И в-третьих, с учетом указанных обращений место расположения будущей мечети будет изменено. Под ее строительство будет выделен земельный участок недалеко от метро «Косино», между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАДом», – написал мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале.

Бойцы ММА выступили против строительства мечети в Москве. Теперь им угрожают

Махачев – о митинге против мечети: «Сколько бы не препятствовали всякие Дивничи, мусульман будет все больше!»

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46 комментариев

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Иван Никитенко
в будущем религия будет под запретом,а верующие приравнены к террористам
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slavick
Ответ Harza
А на Берингов пролив никто не собирается, чтобы с "первопричиной всех бед" непосредственно пообщаться.... Никого не защищаю, но двойные стандарты - это жизнь здесь и сейчас!
Уже говорил ранее: Первопричина всех бед России, это отступление коренного населения от христианских традиций и, как следствие, мало семей, мало детей.
В этом плане я с Хасбиком согласен - мечетей все равно будет больше. Это логично и арифметично. На этот процесс высказывания (сильно за/ сильно против) никак не влияют. Это обычный популизм псевдо мусульман и псевдо христиан.
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San9
Ну и спрашивается, зачем было доводить до этого? Почему сразу нельзя все нормально объяснить?
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Guillermo
Ответ Al561
Ловкий прием манипуляции. Сначала спецом вбросили ерунду, а потом весь в белом вышел Собянин и решил все красиво. К нам приехал, к нам приехал, Сергей Семёныч, дорогой!!!)))
Удобная позиция. Можно говорить, что народ молчит и всем пофигу, а когда происходит наоборот, то говорить типа это был вброс и манипуляция.
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Maturmalai
Из новости следует, что московские власти мечеть строить не собирались, но построят ее размером поменьше и в другом месте. Собянин - истинный гений ораторского искусства и укрепления доверия к себе.
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Амен
Ответ Spartakovec navsegda
"Ко мне поступили предложения от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Равиля Гайнутдина. В обоих обращениях выражается просьба подобрать другое место для строительства." Вот, что еще сказано в личном блоге Собянина. Это и есть основа, взаимопонимание. Поняв, насколько важны для православных людей эти места, никто из здравомыслящих мусульман и не собирался настаивать. И это не отмена строительства, что тоже важно, а изменение места строительства. Я удивился, почему так долго главы конфессий публично не выступили по этому поводу. Но за это время многие и показали себя, сделав разные заявления. Возможно оттянули специально, чтобы примерно посмотреть, кто есть кто и чего стоит ожидать в случае других фейков и непоняток на религиозную тему.
В любом случае, теперь хотя бы понимаем, что из себя представляют эти махачевы, асбаровы и проч, раньше в общем то казавшиеся вполне себе адекватными парнями. Русским парням в ММА тоже на заметку
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Maturmalai
Ответ Алексѣй Пестовъ
Так, и где люди, считающие, что митинги ни к чему не приводят?
Приводят, но только митингуют суровые бородачи с вероисповеданием. Каким именно - значения не имеет, главное чтобы оно было неистовым.
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Водяра
Ответ Vegas Knight
Сейчас Хасбик и Собянину запретит в Дагестан приезжать
Собянин любит с лилипутами договариваться.
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МИХАЛЫЧ
Ответ Spartakovec navsegda
"Ко мне поступили предложения от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Равиля Гайнутдина. В обоих обращениях выражается просьба подобрать другое место для строительства." Вот, что еще сказано в личном блоге Собянина. Это и есть основа, взаимопонимание. Поняв, насколько важны для православных людей эти места, никто из здравомыслящих мусульман и не собирался настаивать. И это не отмена строительства, что тоже важно, а изменение места строительства. Я удивился, почему так долго главы конфессий публично не выступили по этому поводу. Но за это время многие и показали себя, сделав разные заявления. Возможно оттянули специально, чтобы примерно посмотреть, кто есть кто и чего стоит ожидать в случае других фейков и непоняток на религиозную тему.
Тут не было фейка,,
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вперёд спартак
зато все теперь знают что хазбик и мохачов нацыки
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МИХАЛЫЧ
Ответ Vegas Knight
Сейчас Хасбик и Собянину запретит в Дагестан приезжать
Мокаев вообще возмутился почему его представляют российским бойцом, и попросил что бы писали , что он чистокровный Дагестанец
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Макинтош Шевченко
Ответ Мишаня Кашников
вообще с ума посходили, такого в комментариях начитался (дамешь божес кем мы живём) Вроде всё закончилось благополучно, даже некоторые особенно духовитые в Баку сбежали
у них фляга еще больше свистит когда рамадан
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slavick
Ответ svolota84
Спасибо, что передал тут мысль Стрелкова-Гиркина
Я такую же мысль тут на сайте "передавал" пару лет назад, когда в том же месте было убито сотни палестинцев , а наши праведные спортсмены резонансно высказывались по более безопасным темам
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Harza
Ответ slavick
Кстати, Ислам Мохачев высказался по поводу массового ареста израильскими силовиками мусульман в мечете Аль-Акса (с газом и резиновыми пулями и т.д )? Летит ли он в Иерусалим на разборки, или хотя бы на митинг у посольства Израиля в Москве? Или там где можно реально отхватить наши квасные мусульмане тише воды, ниже Хасбика?
А на Берингов пролив никто не собирается, чтобы с "первопричиной всех бед" непосредственно пообщаться.... Никого не защищаю, но двойные стандарты - это жизнь здесь и сейчас!
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Злой Руся
а вот и спортивные новости подъехали
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Мишаня Кашников
Ответ Дмитрий
На месте святого озера будет ЖК,-подытожил градоначальник)) москвичи поймут)
и естественно без парковки
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Макинтош Шевченко
Ответ Los Catrachos
Как удачно перед выборами мэра такой конфликт подвернулся. Удивительные совпадения.
кто о чем, rear приводные о своем!
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Джавид Гасанов
у нас в Самаре бывший клуб отремонтировали и сделали из неё церковь. А ещё там находили двоих повешенных. это я так, к слову
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Мистер Блин
любое решение властей можно изменить, было бы у народа желание шевелиться
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mqh9pzrxgf
Ответ Adeen
Для чеченцев и дагестанцев Равиль Гайнутдин... ну так себе авторитет. Прям – очень так себе.
Это понятно, просто надо было сразу объявить ребята извините, адрес будет другой, вопросов бы не было, а первое обращение дивнича выглядит провокационно, поэтому и такая реакция была
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Макинтош Шевченко
бойцы дерущиеся в октагоне за деньги-проповедные ли? и как на это хасбик смотрит, он проповедный или просто шалабол лукавый?
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f0mk4
Туда
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Los Catrachos
Ответ slavick
Кстати, Ислам Мохачев высказался по поводу массового ареста израильскими силовиками мусульман в мечете Аль-Акса (с газом и резиновыми пулями и т.д )? Летит ли он в Иерусалим на разборки, или хотя бы на митинг у посольства Израиля в Москве? Или там где можно реально отхватить наши квасные мусульмане тише воды, ниже Хасбика?
Туда страшно, у израильтян оружие есть. Это в России с такими нянчатся, а в Израиле с ними разговор короткий.
+3
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Buharoid
А можно сейчас всех ММАшных бородатых инстаграм-осеменителей детей Дивнича по этапу отправить?
+4
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gukmamop
что эта новость о комментариях каких-то спортсменов делает на нашем "данные удалены" портале?
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