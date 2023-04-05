Собянин рассказал, что место строительства мечети в Москве будет изменено. Ранее за это выступали бойцы MMA

Сергей Собянин рассказал, что место строительства мечети в Москве будет изменено

Ранее против возведения сооружения выступили некоторые бойцы ММА.

«Во-первых, ни решения Правительства Москвы, ни распоряжений профильных органов исполнительной власти по данному вопросу не было.

Во-вторых, распространяющиеся слухи о том, что площадь мечети будет 40 тыс. кв. м, неверны. Речь идет о весьма скромном объекте в 2,5 тыс. кв. м.

И в-третьих, с учетом указанных обращений место расположения будущей мечети будет изменено. Под ее строительство будет выделен земельный участок недалеко от метро «Косино», между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАДом», – написал мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале.

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