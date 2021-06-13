Боец UFC Волков: «Не стал бы принимать от Собянина «Мерседес». Лучше бы открыли американское посольство»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Сергей Собянин Сирил Ган Волков - Ган Бокс/MMA/UFC

Тяжеловес UFC Александр Волков признался, что не стал бы принимать подарки от мэра Москвы Сергея Собянина в случае победы над Сирилом Ганом.

«Надеюсь, что Собянин не будет дарить мне «Мерседес». Я бы такие подарки не стал принимать. Не хотел бы.

Меня устраивает тот автомобиль, который у меня сейчас. Я не стремлюсь к избыточно красивой жизни. Я самодостаточный в этом и могу сам заработать на тот автомобиль, который мне нужен.

Вот если бы открыли американское посольство в России, чтобы не летать в Казахстан, для меня это было бы существеннее «Мерседеса». Это уже не к Собянину, а к ситуации в мире, но надеюсь, что в будущем все наладится», – рассказал Волков.

Бой Волков – Ган состоится в ночь на 27 июня в Лас-Вегасе.

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