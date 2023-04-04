Масвидаль – о Чимаеве: «Не удивился, если бы выяснилось, что он на стероидах»

Теги допинг UFC полусредний вес (MMA) Хорхе Масвидаль Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль считает, что Хамзат Чимаев не задержится в профессиональных ММА.

«Меньшее, что от него требуется – сделать вес и не принимать стероиды. Я не обвиняю его в употреблении стероидов, хотя я бы не удивился.

Но если кто-то принимает стероиды и не делает вес, то он не боец. Убирайся ##### [к черту] отсюда... Это дешевая болтовня.

В свое время он уходил в отставку, потому что подхватил корону или грипп. Я лично не думаю, что он еще долго пробудет в спорте», – сказал Масвидаль.

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2 комментария

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Ноябрьский Набат
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Juninho P.
Полностью согласен с Хорхе
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