Масвидаль – о Чимаеве: «Не удивился, если бы выяснилось, что он на стероидах»
Рейтинговый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль считает, что Хамзат Чимаев не задержится в профессиональных ММА.
«Меньшее, что от него требуется – сделать вес и не принимать стероиды. Я не обвиняю его в употреблении стероидов, хотя я бы не удивился.
Но если кто-то принимает стероиды и не делает вес, то он не боец. Убирайся ##### [к черту] отсюда... Это дешевая болтовня.
В свое время он уходил в отставку, потому что подхватил корону или грипп. Я лично не думаю, что он еще долго пробудет в спорте», – сказал Масвидаль.
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