Брат Хабиба ищет соперника на июнь: «Без разницы, с кем»
Рейтинговый боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов обратился к подписчикам в соцсетях.
Умар намекнул, что ему не удалось договориться о поединке с Мерабом Двалишвили: он заявил, что ищет соперника на лето 2023 года.
«Июнь! Без разницы, с кем», – написал Нурмагомедов в соцсетях.
Нурмагомедов (16-0) провел четыре боя в UFC, лишь один из них выиграв не досрочно.
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