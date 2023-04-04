Брат Хабиба ищет соперника на июнь: «Без разницы, с кем»

Теги легчайший вес UFC Мераб Двалишвили Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов обратился к подписчикам в соцсетях.

Умар намекнул, что ему не удалось договориться о поединке с Мерабом Двалишвили: он заявил, что ищет соперника на лето 2023 года.

«Июнь! Без разницы, с кем», – написал Нурмагомедов в соцсетях.

Нурмагомедов (16-0) провел четыре боя в UFC, лишь один из них выиграв не досрочно.

Штырков – о поединке Нурмагомедова и Двалишвили: «Умар заберет этот бой»

Сехудо: «Умар Нурмагомедов – самый опасный боец дивизиона»

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2 комментария

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We are Arsenal
Ответ Sobachkin
Но ген осторожности не унять
Ну к врачу обратись. Зачем здесь об этом писать?
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Sobachkin
Но ген осторожности не унять
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