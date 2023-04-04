Брат Хабиба ищет соперника на июнь: «Без разницы, с кем»

Рейтинговый боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов обратился к подписчикам в соцсетях.

Умар намекнул, что ему не удалось договориться о поединке с : он заявил, что ищет соперника на лето 2023 года.

«Июнь! Без разницы, с кем», – написал Нурмагомедов в соцсетях.

Нурмагомедов (16-0) провел четыре боя в UFC, лишь один из них выиграв не досрочно.

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