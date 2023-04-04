Хасбик: «Кто бы что ни говорил, мечетей будет больше и больше»

Теги Хасбик Бокс/MMA/UFC

Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, снова прокомментировал протесты из-за строительства мечети на месте православной святыни в Москве.

«Кто бы что ни говорил, мечетей будет больше и больше. Какой-то чайка высказался, и мало их не станет», – написал Хасбик в соцсетях.

Чимаев выложил фото мечети «Сердце Чечни»: «Весь мир принадлежит только Аллаху»

Журналист Лютиков – о строительстве мечети в Москве: «Бесконтрольный въезд в Россию мигрантов – это проблема не только для русских»

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мага осторожный
Ответ Ruslan Isaev
А бухать там можно? Купаться в трусах разводить помойки рядом можно? Мне правда интересно это дозволено в христианстве? Бухать в святых местах и купаться в трусах,/без ?
ты это к чему приплел? 🤦‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ruslan Isaev
Ответ armageddon123456
Тупые что-ли? Кто запрещает мечети строить? Дальше носа не видят? Говорят же НА СВЯТОМ ПРАВОСЛАВНОМ МЕСТЕ не надо. И все.
А бухать там можно? Купаться в трусах разводить помойки рядом можно?
Мне правда интересно это дозволено в христианстве? Бухать в святых местах и купаться в трусах,/без ?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitryi Plan
а помните над штырковым смеялись?давайте,над дивничем теперь посмейтесь
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
рост хасбика будет только уменьшаться и больше он никогда не станет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мага осторожный
Карлану собачьей будки будет достаточно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рашпель793
Ответ armageddon123456
Тупые что-ли? Кто запрещает мечети строить? Дальше носа не видят? Говорят же НА СВЯТОМ ПРАВОСЛАВНОМ МЕСТЕ не надо. И все.
Да бесполезно объяснять им что-то.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GaasJT
Ответ 2882
В этом весь спортс. Это же самая спортивная новость. Лилипут обсуждающий мечеть
Так спортс - это ведь сборище толерантных и прогрессивных людей (руководство и сотрудники). Тут и геи, и трансгендеры, и карлики.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
armageddon123456
Тупые что-ли? Кто запрещает мечети строить? Дальше носа не видят? Говорят же НА СВЯТОМ ПРАВОСЛАВНОМ МЕСТЕ не надо. И все.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2882
В этом весь спортс. Это же самая спортивная новость. Лилипут обсуждающий мечеть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джесси Пинкман
Мелкий дебил.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Johnny Walker
А котов?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий