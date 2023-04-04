Хасбик: «Кто бы что ни говорил, мечетей будет больше и больше»

Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, снова прокомментировал протесты из-за строительства мечети на месте православной святыни в Москве.

«Кто бы что ни говорил, мечетей будет больше и больше. Какой-то чайка высказался, и мало их не станет», – написал в соцсетях.

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