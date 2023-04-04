Хасбик: «Кто бы что ни говорил, мечетей будет больше и больше»
Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, снова прокомментировал протесты из-за строительства мечети на месте православной святыни в Москве.
«Кто бы что ни говорил, мечетей будет больше и больше. Какой-то чайка высказался, и мало их не станет», – написал Хасбик в соцсетях.
Чимаев выложил фото мечети «Сердце Чечни»: «Весь мир принадлежит только Аллаху»
Журналист Лютиков – о строительстве мечети в Москве: «Бесконтрольный въезд в Россию мигрантов – это проблема не только для русских»
Мне правда интересно это дозволено в христианстве? Бухать в святых местах и купаться в трусах,/без ?