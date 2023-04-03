Конькобежка Лердам объявила об отношениях с Джейком Полом

Теги светская хроника бокс Ютта Лердам Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Нидерландская конькобежка Ютта Лердам рассказала об отношениях с блогером и боксером Джейком Полом, опубликовав совместную фотографию в социальных сетях.

 

«Вот именно», – подписала публикацию Лердам.

Ютта Лердам – серебряный призер Олимпийских игр в Пекине. Пол за карьеру провел семь боксерских поединков, победив в шести из них.

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3 комментария

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Vitto
Пол - талант...
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ender
Юта, зачем??? Не разбивай мое сердце!!
Ну или хотя бы парня нормального выбрала ))
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Iuasamotu
Красотка, конькобежная королева
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