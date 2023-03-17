В тренера Джейка Пола выстрелили в Колумбии во время ограбления

Теги происшествия Би Джей Флорес бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Бывший боксер и тренер Джейка Пола Би Джей Флорес попал в больницу в Колумбию после вооруженного нападения.

Флорес записал видеообращение из палаты, рассказав, что преступники выстрелили ему в ногу во время ограбления.

Флоресу 44 года. Он провел 39 боев в профессиональном ринге, закончив карьеру с рекордом 34-4-1. Последний раз Флорес дрался в 2018 году, проиграв техническим нокаутом Тревору Брайану.

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