В тренера Джейка Пола выстрелили в Колумбии во время ограбления

Бывший боксер и тренер Джейка Пола Би Джей Флорес попал в больницу в Колумбию после вооруженного нападения.

Флорес записал видеообращение из палаты, рассказав, что преступники выстрелили ему в ногу во время ограбления.

Флоресу 44 года. Он провел 39 боев в профессиональном ринге, закончив карьеру с рекордом 34-4-1. Последний раз Флорес дрался в 2018 году, проиграв техническим нокаутом Тревору Брайану.

Мейвезер и Джейк Пол устроили стычку после матча НБА. Блогер сбежал

Джейк Пол считает случайную поллюцию причиной поражения от Томми Фьюри: «Из-за этого твои ноги слабеют»