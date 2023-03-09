Мейвезер и Джейк Пол устроили стычку после матча НБА. Блогеру удалось сбежать

Легенда бокса и видеоблогер Джейк Пол устроили перепалку возле спортивного комплекса после баскетбольного матча между «Майами» и «Кливлендом».

По информации TMZ Sport, Мейвезер со своей компанией подошел к Полу, который на тот момент был с одним охранником. Блогеру удалось сбежать.

«Я уходил после матча «Майами», как тут из ниоткуда взялся Флойд Мейвезер вместе с 50 чуваками. Они ждали меня за пределами стадиона.

Они говорят: «Ну как дела? Что ты теперь скажешь?» Прежде всего я ответил: «Что я тебе сделал, Флойд? Я просто забрал твою кепку, а ты до сих пор злишься на меня? Брось, братан».

Затем 50 чуваков начали буквально окружать и бросаться на меня, поэтому я ушел», – рассказал Пол.

Пол и Мейвезер устроили драку на пресс-конференции перед выставочным боем легенды бокса против старшего брата блогера Логана в июне 2021-го. Во время потасовки Пол украл кепку Мейвезера.

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