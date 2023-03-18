Бивол назвал условие для боя с Джейком Полом: «Если это поможет мне быть абсолютным чемпионом мира, то да»
Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол не заинтересован в поединке против Джейка Пола.
«Я занимаюсь профессиональным боксом, боксом высоких достижений. Если это поможет мне быть абсолютным чемпионом мира, то да.
А если ради медийности, то не сегодня и не завтра. Я пока не вижу себя участником выставочных боев или как их можно назвать.
Я себя вижу в активном спорте, в спорте высоких достижений. Дальше будет видно. Кто знает, как я могу поменяться», – сказал Бивол.
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Еще как поможет распрощаться с жизнью)))