Дивнич и другие бойцы ММА пришли на митинг против строительства мечети в Москве

На востоке Москвы состоялся митинг против строительства мечети.

Объект планируют возвести на месте Святого Православного озера в Косино-Ухтомском районе города.

Против строительства выступили бойцы , Дмитрий Арышев, и , которые пришли к святыне и поучаствовали в митинге.

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