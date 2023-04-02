Дивнич и другие бойцы ММА пришли на митинг против строительства мечети в Москве
На востоке Москвы состоялся митинг против строительства мечети.
Объект планируют возвести на месте Святого Православного озера в Косино-Ухтомском районе города.
Против строительства выступили бойцы Константин Ерохин, Дмитрий Арышев, Алексей Папин и Максим Дивнич, которые пришли к святыне и поучаствовали в митинге.
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