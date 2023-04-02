Дивнич и другие бойцы ММА пришли на митинг против строительства мечети в Москве

Теги Константин Ерохин Максим Дивнич Алексей Папин Бокс/MMA/UFC

На востоке Москвы состоялся митинг против строительства мечети.

Объект планируют возвести на месте Святого Православного озера в Косино-Ухтомском районе города.

Против строительства выступили бойцы Константин Ерохин, Дмитрий Арышев, Алексей Папин и Максим Дивнич, которые пришли к святыне и поучаствовали в митинге.

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9 комментариев

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путин вовка
Ответ Месси из Сибири
21-й век, а ты всё думаешь что ругань из-за выдуманных персонажей
Именно
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путин вовка
Ответ Abdul Aziz
А версия религии тебя устраивает? про двух людей,про яблоко и ребро, про расходящее море,про ковчег и тд. тебя устраивает?
Не увлекаюсь сказками. Вот про Зевса на Олимпе и Аиде под землей, это дело!
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Abdul Aziz
Ответ путин вовка
Мне плевать, например. Но если по факту, то какое отношение, *откуда все произошло?*, имеют выдуманные персонажи?
А версия религии тебя устраивает? про двух людей,про яблоко и ребро, про расходящее море,про ковчег и тд. тебя устраивает?
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Месси из Сибири
Ответ путин вовка
21-й век, а люди из-за выдуманных персонажей ругаются…
21-й век, а ты всё думаешь что ругань из-за выдуманных персонажей
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путин вовка
Ответ Никита Александрович
21 век, а нормальный ответ на вопрос «откуда все произошло?» так и не дали…
Мне плевать, например. Но если по факту, то какое отношение, *откуда все произошло?*, имеют выдуманные персонажи?
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Никита Александрович
Ответ путин вовка
21-й век, а люди из-за выдуманных персонажей ругаются…
21 век, а нормальный ответ на вопрос «откуда все произошло?» так и не дали…
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путин вовка
21-й век, а люди из-за выдуманных персонажей ругаются…
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DosSantosAveiro
А где же главный православный всея Руси Федор? Или очко жим-жим?
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mqh9pzrxgf
Не нацисты кричали они) но истина рано или поздно выявляется
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