Василий Ломаченко: «Считаю себя непобежденным»

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях заявил, что ни разу за карьеру не проигрывал.

«В моем представлении, я не проиграл ни одного поединка в профессиональном боксе. Именно поэтому я крепко сплю. Считаю ли я себя непобежденным? Да, в моих мыслях это так», – сказал Ломаченко.

Василий Ломаченко за карьеру провел 19 боев, победив в 17 из них. 20 мая он подерется с Дэвином Хэйни за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе.

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