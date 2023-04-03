Василий Ломаченко: «Считаю себя непобежденным»
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко заявил, что ни разу за карьеру не проигрывал.
«В моем представлении, я не проиграл ни одного поединка в профессиональном боксе. Именно поэтому я крепко сплю. Считаю ли я себя непобежденным? Да, в моих мыслях это так», – сказал Ломаченко.
Василий Ломаченко за карьеру провел 19 боев, победив в 17 из них. 20 мая он подерется с Дэвином Хэйни за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе.
Василий Ломаченко: «Я боксирую ради наследия. Хочу вписать имя отца в историю»
А грязь в профи боксе - неотъемлемая часть игры. Сюрприз - сюрприз для неофита, проводящего 2й бой? Это его, неофита, проблемы.
Если серьёзно, то я это почти серьёзно.