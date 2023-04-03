Василий Ломаченко: «Считаю себя непобежденным»

Теги легкий вес Василий Ломаченко бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко заявил, что ни разу за карьеру не проигрывал.

«В моем представлении, я не проиграл ни одного поединка в профессиональном боксе. Именно поэтому я крепко сплю. Считаю ли я себя непобежденным? Да, в моих мыслях это так», – сказал Ломаченко.

Василий Ломаченко за карьеру провел 19 боев, победив в 17 из них. 20 мая он подерется с Дэвином Хэйни за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе.

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5 комментариев

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Los Galácticos
Против Салидо точно засудили, но против Лопеса проиграл заслуженно из-за своего бездействия.
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ender
Ответ Иван Иван Иван
Согласен на все 100%. Салидо много грязи использовал а как по мне Лопес не выиграл
Лопес выиграл абсолютно безоговорочно.
А грязь в профи боксе - неотъемлемая часть игры. Сюрприз - сюрприз для неофита, проводящего 2й бой? Это его, неофита, проблемы.
+5
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ender
Гордыня грех)) отсюда и проблемы все Васины))
Если серьёзно, то я это почти серьёзно.
+2
0
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Иван Иван Иван
Согласен на все 100%. Салидо много грязи использовал а как по мне Лопес не выиграл
+5
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Iuasamotu
Василий💪
+2
-4
-2
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