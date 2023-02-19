Василий Ломаченко: «Я боксирую ради наследия. Хочу вписать имя отца в историю»

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях назвал цель в боксе.

«Я боксирую ради наследия. Хочу вписать свое имя в историю. Хочу вписать в историю даже не свое имя, а имя своего отца, потому что он сделал меня боксером.

Он создал из меня профессионального, талантливого боксера. Он дал мне все это. Думаю, я никогда не говорил об этом в интервью, но я хочу сказать большое спасибо и выразить огромное уважение отцу», – сказал Ломаченко.

Усика к бою против Джошуа готовил Анатолий Ломаченко. Он помог ему стать олимпийским и абсолютным чемпионом мира