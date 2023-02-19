Василий Ломаченко: «Я боксирую ради наследия. Хочу вписать имя отца в историю»

Теги легкий вес Василий Ломаченко Анатолий Ломаченко бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко назвал цель в боксе.

«Я боксирую ради наследия. Хочу вписать свое имя в историю. Хочу вписать в историю даже не свое имя, а имя своего отца, потому что он сделал меня боксером.

Он создал из меня профессионального, талантливого боксера. Он дал мне все это. Думаю, я никогда не говорил об этом в интервью, но я хочу сказать большое спасибо и выразить огромное уважение отцу», – сказал Ломаченко.

Усика к бою против Джошуа готовил Анатолий Ломаченко. Он помог ему стать олимпийским и абсолютным чемпионом мира

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1 комментарий

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Los Galácticos
Свой бой жизни ты проиграл Лопесу, а все из-за своего высокомерия. Помню когда в 2018 году смотрел интервью на его ютуб канале, на тот момент у него было три пояса а четвертый уже был у Лопеса, у него интервьюер спросил не желает ли он провести промежуточный бой перед боем за абсолюта против Хэйни который изъявил желание побоксировать с тобой, на что Лома сказал типа кто такой этот Хэйни у него нет поясов он меня не интересует. Тогда еще никто не мог представить что в будущем Лома сольет бой за абсолюта Лопесу а пояса пойдут дальше по рукам, и в итоге этот же Хэйни станет абсолютом первее чем Ломаченко, вот так вот в жизни бывает.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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