Василий Ломаченко: «Я боксирую ради наследия. Хочу вписать имя отца в историю»
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко назвал цель в боксе.
«Я боксирую ради наследия. Хочу вписать свое имя в историю. Хочу вписать в историю даже не свое имя, а имя своего отца, потому что он сделал меня боксером.
Он создал из меня профессионального, талантливого боксера. Он дал мне все это. Думаю, я никогда не говорил об этом в интервью, но я хочу сказать большое спасибо и выразить огромное уважение отцу», – сказал Ломаченко.
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