Чимаев: «Называться волком – это честь, чем быть шакалом по жизни»

Теги UFC MMA Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Боец среднего веса UFC Хамзат Чимаев опубликовал мотивационный пост в соцсетях.

«Называться волком – это честь, чем быть шакалом по жизни», – написал Чимаев.

Следующий бой Чимаева может пройти в октябре. Последний раз он дрался в сентябре-2022, когда победил Кевина Холланда.

Чимаев ответил Масвидалю: «Он больше не гангстер. Гангстерам плевать, в каком весе драться»

Чимаев: «Буду первым бойцом в мире, который станет первым номером P4P без пояса»

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13 комментариев

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Oleg Where
Ответ los merengues
Ну, выйди в следующем бою против казаха и докажи в клетке. Или легковеса вроде Бернса будешь ждать?
Слышь.
Бернс мощный.
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los merengues
Ну, выйди в следующем бою против казаха и докажи в клетке. Или легковеса вроде Бернса будешь ждать?
0
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Scorpion
Волк это хищник который есть больных и слабых животных.
0
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h9zbx6jdsd
Ауфф 🐺
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Егор Крид58
Ответ Горец Юнайтед
А это ответ Рахмонову? Или он это раньше выложил?
ожидается что бой тоже пройдет в сторисах Инстаграм
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Егор Крид58
Ответ Ебздрогыч
За 7 дней Всевышний сотворил Землю, а на 8 придумал пацанские паблики
за 7 Всевышний сотворил Землю, а на 8 Джейсон Стетхэм закинул в ВК свои цитаты для пацанов)
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napoli_14
Ауф!
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Горец Юнайтед
А это ответ Рахмонову? Или он это раньше выложил?
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Мага осторожный
Интересно, кого он этим постом мотивировал? 🤣🤣🤣
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Данил
Бедные шакалы. По сути-то те же волки, просто помельче. Хотя больше всех не повезло петухам... Странный мирок))
+3
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Ебздрогыч
За 7 дней Всевышний сотворил Землю, а на 8 придумал пацанские паблики
+11
-2
+9
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Dmitry Shaolin
Я еще добавлю так - многие из тех, кто считает себя волками, на деле обычные шакалы =)
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Ебздрогыч
Жи есть!
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