Чимаев: «Называться волком – это честь, чем быть шакалом по жизни»
Боец среднего веса UFC Хамзат Чимаев опубликовал мотивационный пост в соцсетях.
«Называться волком – это честь, чем быть шакалом по жизни», – написал Чимаев.
Следующий бой Чимаева может пройти в октябре. Последний раз он дрался в сентябре-2022, когда победил Кевина Холланда.
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Бернс мощный.