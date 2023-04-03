Чимаев: «Называться волком – это честь, чем быть шакалом по жизни»

Боец среднего веса UFC Хамзат Чимаев опубликовал мотивационный пост в соцсетях.

«Называться волком – это честь, чем быть шакалом по жизни», – написал Чимаев.

Следующий бой Чимаева может пройти в октябре. Последний раз он дрался в сентябре-2022, когда победил Кевина Холланда.

Чимаев ответил Масвидалю: «Он больше не гангстер. Гангстерам плевать, в каком весе драться»

Чимаев: «Буду первым бойцом в мире, который станет первым номером P4P без пояса»