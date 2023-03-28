Масвидаль сравнил Чимаева и Рахмонова: «Шавкат сломает его»
Боец UFC Хорхе Масвидаль (35-16) уверен, что Шавкат Рахмонов (17-0) одолеет Хамзата Чимаева (12-0):
«Я думаю, что Шавкат Рахмонов сломает Чимаева. Я не верю в хайп Чимаева. Он большой для своей весовой категории и хорошо борется, но он может встретиться с тем, кто так же хорошо борется и имеет пушки в руках. Ему придется доказать, что я не прав»
Рахмонов в своем последнем бою победил Джеффа Нила (15-5) сабмишном в третьем раунде.
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