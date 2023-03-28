Чимаев ответил Масвидалю: «Он больше не гангстер. Гангстерам плевать, в каком весе драться»

Теги UFC Хорхе Масвидаль Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев ответил на слова Хорхе Масвидаля, который призвал Хамзата перейти в средний вес и заслужить там бой за титул.

«Он больше не гангстер, раз говорит о разнице в весе. Гангстерам плевать, в каком весе драться», – сказал Чимаев.

Масвидаль раскритиковал Чимаева за вызов Перейре: «Ты кто нахрен такой? Ты не можешь сделать вес. Сначала работай, а потом болтай»

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7 комментариев

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Николай Хлебников
Какая то чушь уже откровенная
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Имаго
Тогда в ufc только один гангстер . Король что вернулся недавно , а все остальные шестерки
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sanek maloi
Гангстер нашелся, на бой с середняком ветераном не делает вес в 5 кг🤣 что тогда в Швецию убежал, мамкин генгса😁
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Илья Игнатьев
Ответ Tam Sharifov
Единственный потенциальный соперник, который может победить Чимаева, это весы))) ВСЕХ остальных он вынесет вперёд ногами, просто заскриньте и запомните это💪
Хорошо, записали и заскринили.
+5
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Илья Игнатьев
Так ты тоже не гангстер, в таком случае)))
+8
-1
+7
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Tam Sharifov
Единственный потенциальный соперник, который может победить Чимаева, это весы))) ВСЕХ остальных он вынесет вперёд ногами, просто заскриньте и запомните это💪
+1
-8
-7
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Кирилл Конопельченко
По этому ты перевес делаешь на 20кг?
+4
-1
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