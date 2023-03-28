Чимаев ответил Масвидалю: «Он больше не гангстер. Гангстерам плевать, в каком весе драться»

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев ответил на слова Хорхе Масвидаля, который призвал Хамзата перейти в средний вес и заслужить там бой за титул.

«Он больше не гангстер, раз говорит о разнице в весе. Гангстерам плевать, в каком весе драться», – сказал Чимаев.

Масвидаль раскритиковал Чимаева за вызов Перейре: «Ты кто нахрен такой? Ты не можешь сделать вес. Сначала работай, а потом болтай»