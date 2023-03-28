Шавкат Рахмонов прокатился на подаренном коне

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Шавкат Рахмонов после победы над Джеффом Нилом на UFC 285 получил в Казахстане очередной подарок. Федерация конного спорта Астаны вручила бойцу коня. Рахмонов оседлал коня в национальной одежде и поблагодарил дарителей.

По казахским обычаям подарок в виде коня – символ уважения и почтения.

 
 
 
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Публикация от 🅐🅛🅐🅢🅗_🅤🅛🅐🅝🅓🅐🅡🅨 ☪ (@alash_ulandary)

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