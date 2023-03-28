Шавкат Рахмонов прокатился на подаренном коне
Шавкат Рахмонов после победы над Джеффом Нилом на UFC 285 получил в Казахстане очередной подарок. Федерация конного спорта Астаны вручила бойцу коня. Рахмонов оседлал коня в национальной одежде и поблагодарил дарителей.
По казахским обычаям подарок в виде коня – символ уважения и почтения.
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