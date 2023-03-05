Бонусы UFC 285: Бой Рахмонова и Нила признан лучшим

UFC подвел итоги 285-го номерного турнира в Лас-Вегасе.

Лучшим боем вечера признан поединок полусредневесов и Джеффа Нила. Боец из Казахстана победил сабмишеном в 3-м раунде.

Рахмонов также получит 100 тысяч долларов, так как Нил не сделал вес.

Бонусы за лучшее выступление вечера также получат , Алекса Грассо и Бо Никал.

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