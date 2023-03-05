Бонусы UFC 285: Бой Рахмонова и Нила признан лучшим

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) полусредний вес (MMA) Джон Джонс Шавкат Рахмонов UFC 285 Джефф Нил Бокс/MMA/UFC

UFC подвел итоги 285-го номерного турнира в Лас-Вегасе.

Лучшим боем вечера признан поединок полусредневесов Шавката Рахмонова и Джеффа Нила. Боец из Казахстана победил сабмишеном в 3-м раунде.

Рахмонов также получит 100 тысяч долларов, так как Нил не сделал вес.

Бонусы за лучшее выступление вечера также получат Джон Джонс, Алекса Грассо и Бо Никал.

UFC 285: Джонс победил Гана, Шевченко проиграла Грассо и другие бои в Лас-Вегасе

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5 комментариев

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DenizKios
Буду теперь внимательней следить за казахом
Капитальный красавчик
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Dimych888
По Праву!!!👏✊
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Ussaev M
если не бой года
+3
-1
+2
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Lindeman
Отличный бой получился
+2
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+2
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Друг Джордана
Отличный бой! Если есть возможность посмотреть его в записи, то обязательно это сделайте.
+6
0
+6
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