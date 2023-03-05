Бонусы UFC 285: Бой Рахмонова и Нила признан лучшим
UFC подвел итоги 285-го номерного турнира в Лас-Вегасе.
Лучшим боем вечера признан поединок полусредневесов Шавката Рахмонова и Джеффа Нила. Боец из Казахстана победил сабмишеном в 3-м раунде.
Рахмонов также получит 100 тысяч долларов, так как Нил не сделал вес.
Бонусы за лучшее выступление вечера также получат Джон Джонс, Алекса Грассо и Бо Никал.
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