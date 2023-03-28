Шавкат Рахмонов примерил футболку «Аксу». Клуб назвал бойца «частью своей команды»
Боец UFC Шавкат Рахмонов (17-0) посетил Павлодар и встретился с представителями футбольного клуба «Аксу».
«Сегодня наш город посетил всемирно известный боец UFC Шавкат Рахмонов. В ходе визита мы познакомили Шавката с нашим клубом и теперь он часть нашей команды. Гордимся достижениями нашего соотечественника и желаем ему удачи в предстоящих боях», – сообщает пресс-служба клуба.
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