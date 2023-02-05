Магомед Кабардиев после победы: «Это уже не «Наше Дело», это уже «Мое дело!»

Казахстанский боец Магомед Кабардиев прокомментировал победу над россиянином Максимом Дивничем и выход в финал Гран-при российской лиги «Наше Дело» в легком весе:

– Ну, вам понравилось, да? Я обещал, я старался, я выложился. Сделал всё, что мог, короче. В принципе, все наработки, всё, что мы нарабатывали, это мне и понадобилось в бою. Про оппонента могу сказать, что для меня это бесценный опыт. Максим, спасибо тебе большое за поединок! Очень много опыта я у тебя взял, спасибо. Хорошая подготовка, хороший уровень бойца. Могу сказать ему только большое спасибо!

— Скоро определится твой соперник по финалу Гран-при «Наше Дело»...

— Это уже не «Наше Дело», это уже «мое дело» после этого боя! Алга, Казахстан! «Лучше не надо» — вот так я скажу будущему сопернику!

Кабардиев выиграл у Дивнича единогласным решением судей.

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