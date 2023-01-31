Максим Дивнич о Магомеде Кабардиеве: «Он – казахский Конор Макгрегор»
Экс-чемпион М-1 Максим Дивнич в интервью «Наше Дело» поделился впечатлениями от боев своего оппонента Магомеда Кабардиева:
«Он высокий, такой Конор Макргегор. Можно сказать, казахский Конор. Интересная стойка, руками-ногами хлещет. С его данными удобно бить коленями. Очень зрелищный боец»
Бой состоится 4 февраля в Москве.
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