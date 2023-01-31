Максим Дивнич о Магомеде Кабардиеве: «Он – казахский Конор Макгрегор»

Теги MMA Микс-файт М-1 Максим Дивнич Sports.ru - Казахстан Наше Дело Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Экс-чемпион М-1 Максим Дивнич в интервью «Наше Дело» поделился впечатлениями от боев своего оппонента Магомеда Кабардиева:

«Он высокий, такой Конор Макргегор. Можно сказать, казахский Конор. Интересная стойка, руками-ногами хлещет. С его данными удобно бить коленями. Очень зрелищный боец»

Бой состоится 4 февраля в Москве.

«Он провел 95% своей карьеры, сражаясь с водителями Uber». Что в мире говорят о Головкине

Дамир Исмагулов объявил о возобновлении карьеры в UFC

Стерлинг про Рахмонова: «Его ударка лучше, чем у Чимаева»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий