Магомед Кабардиев о Дивниче: «Главный его минус – он выходит драться со мной»

Чемпион NAIZA Магомед Кабардиев поделился своими впечатлениями от ближайшего соперника по гран-при лиги «Наше Дело» Максиме Дивниче:

«Плюсы – это его опыт, который он получил за столько лет в спорте. Плюс у него неплохой бокс. Но главный минус – он выходит драться со мной, это его ошибка»

Бой Кабардиев – Дивнич состоится 4 февраля. Максим является экс-чемпионом М-1 в легком весе.

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