Владимир Токов – о проигрыше Анатолия Эблину: «Перед боем он не мог тренироваться. В реванше брат переедет Джонни»
Легковес Bellator Владимир Токов считает, что его брат Анатолий победит Джонни Эблина в реванше.
Напомним, что первый бой состоялся в феврале 2023 года и закончился поражением Токова единогласным решением судей.
«За две недели до вылета он начал жаловаться на головные боли и болезнь в области носа. Потом у него поднялась температура.
Он не мог тренироваться. В больнице ему поставили диагноз – гайморит и назначили антибиотики. На них нельзя тренироваться, потому что это большая нагрузка на сердце.
Моментально падает выносливость и физическая форма. Толя попытался пару раз прийти на тренировки, но ничем хорошим это не закончилось.
За день до вылета пришлось сделать два прокола пазух носа. В итоге он отправился на бой в ужасной форме, но при этом хорошо отработал в двух стартовых раундах.
Для своего состояния, он подрался очень хорошо. Если Толя подойдет к реваншу без травм и проблем со здоровьем, он переедет Джонни», – сказал Токов.
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