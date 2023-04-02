Владимир Токов – о проигрыше Анатолия Эблину: «Перед боем он не мог тренироваться. В реванше брат переедет Джонни»

Легковес Bellator Владимир Токов считает, что его брат победит Джонни Эблина в реванше.

Напомним, что первый бой состоялся в феврале 2023 года и закончился поражением Токова единогласным решением судей.

«За две недели до вылета он начал жаловаться на головные боли и болезнь в области носа. Потом у него поднялась температура.

Он не мог тренироваться. В больнице ему поставили диагноз – гайморит и назначили антибиотики. На них нельзя тренироваться, потому что это большая нагрузка на сердце.

Моментально падает выносливость и физическая форма. Толя попытался пару раз прийти на тренировки, но ничем хорошим это не закончилось.

За день до вылета пришлось сделать два прокола пазух носа. В итоге он отправился на бой в ужасной форме, но при этом хорошо отработал в двух стартовых раундах.

Для своего состояния, он подрался очень хорошо. Если Толя подойдет к реваншу без травм и проблем со здоровьем, он переедет Джонни», – сказал Токов.

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