Гаджиев – об условиях МОК для олимпийцев из России: «Надо много от чего отречься, и, я думаю, на это наши спортсмены не пойдут»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на рекомендацию МОК допустить россиян к олимпийским играм, если те не поддержали публично боевые действия на Украине.

На примере борца Абдулрашида Садулаева Гаджиев объяснил, как бы сам принимал решение в такой ситуации.

«Ну, очень сложные условия. Очень сложные. Просто под нейтральным флагом, я бы сказал «езжайте», а тут надо много от чего отречься, и, я думаю, на это наши спортсмены не пойдут.

Если есть возможность Абдулрашиду туда попасть, не делая каких-то вещей, которые идут вразрез с его совестью, с его понятиями как мужчины, то любое другое условие лично я принимаю.

Любой сценарий, лишь бы это произошло. А если нужно идти на измену Родине, то он, конечно, этого не сделает никогда», – сказал Гаджиев.

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