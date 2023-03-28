Дацик и Джонсон провели битву взглядов: Вячеслав снова кричал на оппонента
В Москве состоялась пресс-конференция перед турниром «Бойцовский клуб на Рен-ТВ».
31 марта в главном событии вечера состоится боксерский поединок между Вячеславом Дациком и Кевином Джонсоном.
Бойцы провели традиционную битву взглядов, в ходе которой Дацик накричал на соперника. Ранее он так делал перед боем с Жеронимо Дос Сантосом.
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