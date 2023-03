UFC 287 – все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

В ночь на 9 апреля в Майами (Флорида) состоится турнир UFC 287. В главном событии вечера пройдет поединок между и Исраэлем Адесаньей за титул чемпиона UFC в среднем весе.

Где и во сколько смотреть UFC 287?

Турнир начнется в 00:00 по московскому времени. Основной кард стартует не раньше 05:00. Посмотреть турнир можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass.

Кард UFC 287

Помимо Перейры и Адесаньи в Майами подерутся:

vs ; Роб Фонт vs Эдриен Янез; Кевин Холлэнд vs Сантьяго Понсиниббио; Рауль Росас vs Кристиан Родригес.