UFC 287 – все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
В ночь на 9 апреля в Майами (Флорида) состоится турнир UFC 287. В главном событии вечера пройдет поединок между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей за титул чемпиона UFC в среднем весе.
Где и во сколько смотреть UFC 287?
Турнир начнется в 00:00 по московскому времени. Основной кард стартует не раньше 05:00. Посмотреть турнир можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass.
Кард UFC 287
Помимо Перейры и Адесаньи в Майами подерутся:
Гилберт Бернс vs Хорхе Масвидаль; Роб Фонт vs Эдриен Янез; Кевин Холлэнд vs Сантьяго Понсиниббио; Рауль Росас vs Кристиан Родригес.
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