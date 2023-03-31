UFC 287 – все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги UFC Хорхе Масвидаль Исраэль Адесанья Сантьяго Понсиниббио Гилберт Бернс Кевин Холланд Роб Фонт Алекс Перейра UFC 287 Адесанья - Перейра Масвидаль - Бернс Рауль Росас-младший Бокс/MMA/UFC

В ночь на 9 апреля в Майами (Флорида) состоится турнир UFC 287. В главном событии вечера пройдет поединок между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей за титул чемпиона UFC в среднем весе.

Где и во сколько смотреть UFC 287?

Турнир начнется в 00:00 по московскому времени. Основной кард стартует не раньше 05:00. Посмотреть турнир можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass.

Кард UFC 287

Помимо Перейры и Адесаньи в Майами подерутся:

Гилберт Бернс vs Хорхе Масвидаль; Роб Фонт vs Эдриен Янез; Кевин Холлэнд vs Сантьяго Понсиниббио; Рауль Росас vs Кристиан Родригес.

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