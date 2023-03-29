Молдавский – о поражении Васселлу: «Первое ощущение после боя: «лучше бы я сдох»

Теги MMA тяжелый вес (MMA) Bellator Валентин Молдавский Бокс/MMA/UFC

Тяжеловес Bellator Валентин Молдавский прокомментировал поражение в поединке с Линтоном Васселлом.

«С чем могу сравнить поражение? Да со смертью… Первое ощущение после проигранного боя: «лучше бы я сдох». Как бы это ни звучало, но типа такого. Тем более в бое, который ты точно должен был выигрывать.

Чем тяжело это поражение – у меня таких [нокаутом] ни разу не было. В любительских ММА я проиграл один раз Магомеду Анкалаеву раздельным решением – один судья отдал мне. С Бэйдером хоть и единогласное решение, но тоже могли мне отдать. А тут – не прикопаешься», – сказал Молдавский.

На турнире Bellator 292 Молдавский проиграл Васселлу техническим нокаутом в первом раунде.

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2 комментария

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Zidan4ik
Ответ Мама Живанилда
Чё он несет, там ему должны были, тут ему должны были. В итоге даже после нокаута чушь несёт, вместо того чтобы сделать выводы о подготовке
Чумаход у человека первый нокаут в жизни, он его тяжело перенес. Прошлые поражения были на тоненького. Твой высер вообще мимо кассы
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Мама Живанилда
Чё он несет, там ему должны были, тут ему должны были. В итоге даже после нокаута чушь несёт, вместо того чтобы сделать выводы о подготовке
+3
-1
+2
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