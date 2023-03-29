Молдавский – о поражении Васселлу: «Первое ощущение после боя: «лучше бы я сдох»

Тяжеловес Bellator Валентин Молдавский прокомментировал поражение в поединке с Линтоном Васселлом.

«С чем могу сравнить поражение? Да со смертью… Первое ощущение после проигранного боя: «лучше бы я сдох». Как бы это ни звучало, но типа такого. Тем более в бое, который ты точно должен был выигрывать.

Чем тяжело это поражение – у меня таких [нокаутом] ни разу не было. В любительских ММА я проиграл один раз Магомеду Анкалаеву раздельным решением – один судья отдал мне. С Бэйдером хоть и единогласное решение, но тоже могли мне отдать. А тут – не прикопаешься», – сказал Молдавский.

На турнире Bellator 292 Молдавский проиграл Васселлу техническим нокаутом в первом раунде.

Валентин Молдавский: «Считаю Васселла самым опасным тяжеловесом в Bellator»

Валентин Молдавский: «Дайте время, я буду первым, а Бейдер – вторым или на пенсии»