Валентин Молдавский 10 марта проведет реванш с Линтоном Васселом. Бой будет иметь статус претендентского
Стала известна дата следующего боя бывшего временного чемпиона Bellator в тяжелом весе Валентина Молдавского.
10 марта на Bellator 292 россиянин проведет реванш с Линтоном Васселом. Поединок, получивший претендентский статус, официально анонсировали представители американской лиги.
В 2019-м на Bellator 218 Молдавский победил Вассела единогласным решением судей.
Последний россиянина был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз в адрес Стива Моури. Вассел в апреле 2022-го нокаутировал в первом раунде Тимоти Джонсона.
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