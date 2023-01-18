Валентин Молдавский 10 марта проведет реванш с Линтоном Васселом. Бой будет иметь статус претендентского

Стала известна дата следующего боя бывшего временного чемпиона в тяжелом весе Валентина Молдавского.

10 марта на Bellator 292 россиянин проведет реванш с Линтоном Васселом. Поединок, получивший претендентский статус, официально анонсировали представители американской лиги.

В 2019-м на Bellator 218 победил Вассела единогласным решением судей.

Последний россиянина был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз в адрес Стива Моури. Вассел в апреле 2022-го нокаутировал в первом раунде Тимоти Джонсона.

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