Тренер Адесаньи против скорого реванша с Перейрой: «Я бы дал Исраэлю больше времени на восстановление»

Юджин Бареман, тренер экс-чемпиона UFC в среднем весе , против незамедлительного реванша бойца с .

«Если бы у меня был выбор, а часто у меня его нет, то я бы дал Исраэлю больше времени на восстановление. Я бы поступил так, как поступают в боксе: сперва дал пару разогревочных поединков, а потом свел с Перейрой.

Но в UFC нет такого выбора и, честно говоря, Исраэль на 100% уверен, что именно он должен стать следующим, кто будет драться с Перейрой. Вне всяких сомнений», – сказал Бареман.

Реванш Адесаньи и Перейры 8 апреля возглавит UFC 287 в Нью-Йорке. В ноябре нокаутом в 5-м раунде победил бразилец.

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