Цзю – о критериях МОК: «Они перенесли спорт в политику. Такого никогда раньше не было»
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю раскритиковал рекомендации МОК по допуску российских спортсменов.
«Я понимаю спортсменов, которые хотят выступать, но они должны представлять свою страну. В этом и смысл – в выступлении спортсменов за свою страну. Нужно добиваться, чтобы спортсменам разрешали выступать под своим флагом.
Они перенесли спорт в политику. Такого никогда раньше не было. Спорт и политика должны быть несовместимы. Нам нужно добиваться своего», – заявил Цзю.
Почему Тим Цзю выступает за Австралию? Называл переезд в Москву жизнью мажора и поддерживал Путина на акции казаков
И кто лояльным спортсменам места в Думе предлагает по завершении карьеры, невзирая на их уровень компетенций и образования.
Так что не надо тут про политику
И вы проситесь скуля к ним, в управляемую ими организацию и на соревнования, а не они к нам.