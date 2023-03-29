Цзю – о критериях МОК: «Они перенесли спорт в политику. Такого никогда раньше не было»

Теги Константин Цзю МОК бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю раскритиковал рекомендации МОК по допуску российских спортсменов.

«Я понимаю спортсменов, которые хотят выступать, но они должны представлять свою страну. В этом и смысл – в выступлении спортсменов за свою страну. Нужно добиваться, чтобы спортсменам разрешали выступать под своим флагом.

Они перенесли спорт в политику. Такого никогда раньше не было. Спорт и политика должны быть несовместимы. Нам нужно добиваться своего», – заявил Цзю.

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39 комментариев

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Spartakovec navsegda
Ответ Pikachu Pikachu
Никогда политики в спорте не было, вот просто никогда. Игры в Берлине были совершенно аполитичными, или теракт в Мюнхене, или взаимные бойкоты США и СССР. Никакой политики, один спорт
Чтобы МОК одной стране навязывал невыполнимые условия...такого не припомню.
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Los Galácticos
Цзю конечно открылся как полный кусок говна, по голове хорошо наполучал это понятно, но на честь и достоинство это повлиять было не должно.
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Strepto
Ответ encaro_one
Потому что доходы МОК и федераций формирует ненавистный вам Запад, включая США. И вы проситесь скуля к ним, в управляемую ими организацию и на соревнования, а не они к нам.
Вот это сейчас и исправляем
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Strepto
Ответ tyuiop tyuiop
это да. раньше было придёшь на путинг с буквой z , поагитируешь идти записываться в добровольцы и ничего, только капуста на карту капает. а тут вон оно как выходит
Я смотрю, вас тут целой толпой бросили?)
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Strepto
Ответ Кирковский Александр
Да ладно. Германию и Японию после второй мировой войны отстраняли. И ЮАР за апартеид. И еще с пяток случаев можно вспомнить.
Ещё чего там в вашей методичке написано?
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Маршал Ней
А господин Дзю не хочет уточнить, кто перенес "спорт в политику" и собственно, был первым? Впрочем, вопрос риторический и ответа не требует, тем более, что, предположу, причинно-следственные связи у Дзю могут быть свои и ограничиваться последним годом-двумя.
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Strepto
Ответ frol92
А как по мне смысл выступления спортсменов в индивидуальных видах спорта никак в первую очередь со страной не связан. На первом месте все таки личная заинтересованность стать лучшим в мире.
А ты спроси у спортсменов. Почитай их интервью...
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Strepto
Ответ Pikachu Pikachu
Никогда политики в спорте не было, вот просто никогда. Игры в Берлине были совершенно аполитичными, или теракт в Мюнхене, или взаимные бойкоты США и СССР. Никакой политики, один спорт
Хочешь больше политики в спорте?
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rookie84
Ответ Pikachu Pikachu
Никогда политики в спорте не было, вот просто никогда. Игры в Берлине были совершенно аполитичными, или теракт в Мюнхене, или взаимные бойкоты США и СССР. Никакой политики, один спорт
Вась, война это не политика.
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Strepto
Ответ Валентин и ыч
> В этом и смысл – в выступлении спортсменов за свою страну. > Они перенесли спорт в политику и ничего не щелкает в голове.
Ты смотри, как пятая колонна впрягается против России)
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Yury Sin
Ответ Иван Алейников
Формула 1 относится к индивидуальным видам спорта?
И да, и нет. Мимо.
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Николай Викторо
Блин, по одной шпаргалке штоли шпарят все эти герои прошлого?
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Иван Алейников
Ответ frol92
А как по мне смысл выступления спортсменов в индивидуальных видах спорта никак в первую очередь со страной не связан. На первом месте все таки личная заинтересованность стать лучшим в мире.
Формула 1 относится к индивидуальным видам спорта?
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Adeen
Ответ Валентин и ыч
> В этом и смысл – в выступлении спортсменов за свою страну. > Они перенесли спорт в политику и ничего не щелкает в голове.
Не щёлкает, если ты умеешь хоть как-то разделять понятия "страна" и "государство".
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Гамарджоба Генацвале
Ответ frol92
А как по мне смысл выступления спортсменов в индивидуальных видах спорта никак в первую очередь со страной не связан. На первом месте все таки личная заинтересованность стать лучшим в мире.
Так пусть все тогда выступают без национальной символики. Отличный шанс у МОК уйти от политизации спорта в нейтральность. Только ведь это невозможно на практике. Нейтральный спортсмен - это глупость несусветная.
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old folk
Спорт в политику перенесли те, кто разработал допинговую программу, чтобы выиграть неофициальный командный зачёт.
И кто лояльным спортсменам места в Думе предлагает по завершении карьеры, невзирая на их уровень компетенций и образования.
Так что не надо тут про политику
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D-eisler@yandex.ru
Спорт и политика были всегда вместе.
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=KoT=
Никогда такого не было, и вот опять!
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Санитар-волк
Во время Второй Мировой не проводились ОИ и ЧМ. Это было неправильно?
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encaro_one
Ответ Margor
ну так почему США не дисквалили ответь?
Потому что доходы МОК и федераций формирует ненавистный вам Запад, включая США.
И вы проситесь скуля к ним, в управляемую ими организацию и на соревнования, а не они к нам.
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Melnikov1968
Это все они. Понятно, Костя.
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Noga12
Было! В 1948 году
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encaro_one
Спорт и политика должны быть несовместимы, это дикая глупость, когда столетие, и даже в "истоках" Древней Греции спорт используется как тихая война, а победителями во всю пользуются ради политических целей, даже не брезгают и детьми типа 15летними Валиевой и Загитовой
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Margor
Ответ alex fedun
прям таки никогда??? а может посмотреть на это по другому?? - страна, которая размещает ЯО, ведет войну на территории другого государства, хочет чтоб ее спортсмены выступали как ни в чем не бывало??? это как вообще?? все хотят жить в мире и спорт это про мир!!! и условия все знают для допуска, но делают вид, что их угнетают по национальному признаку. - это лицемерие в чистом виде.
ну так почему США не дисквалили ответь?
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ТимТалер
Это всегда было. Хотя, изначально, смысл закладывался другой. Соревнование лучших спортсменов планеты.
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