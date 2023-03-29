Цзю – о критериях МОК: «Они перенесли спорт в политику. Такого никогда раньше не было»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу раскритиковал рекомендации по допуску российских спортсменов.

«Я понимаю спортсменов, которые хотят выступать, но они должны представлять свою страну. В этом и смысл – в выступлении спортсменов за свою страну. Нужно добиваться, чтобы спортсменам разрешали выступать под своим флагом.

Они перенесли спорт в политику. Такого никогда раньше не было. Спорт и политика должны быть несовместимы. Нам нужно добиваться своего», – заявил Цзю.

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